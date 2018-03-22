Повітряні сили зняли бойову готовність

Ступінь бойової готовності вже знята, однак Повітряні сили залишаються на постійному чергуванні

Сьогодні, 22 березня, Повітряні сили України зняли бойову готовність. Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський, передає "Громадське радіо".

Представник ЗСУ сказав, що ступінь бойової готовності, яка була оголошена сьогодні, вже знята, однак Повітряні сили залишаються на постійному чергуванні.

"Сьогодні сили і засоби були приведені в бойову готовність, були готові до відбиття (атаки російської авіації, - ред.) і ураження повітряних цілей. Але тільки в тому випадку, якщо вони перетнуть державний повітряний кордон нашої країни або буде стояти пряма загроза цілісності і недоторканності держави", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, сьогодні, 22 березня Повітряні сили України були приведені в бойову готовність через провокації з боку Повітряно-Космічних сил Російської Федерації. Це вже друге провокаційні дії з боку ПКС Росії, зафіксовані уздовж східного та південного повітряного кордону України. Група далеких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського і Чорного морів з відпрацюванням певних умовних завдань по нанесенню ударів.