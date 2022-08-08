UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы показали обломки "Калибра", которыми сегодня стреляли по Украине

Фото: воздушные силы показали обломки "калибра", которыми сегодня стреляли по Украине (5.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные нашли и показали обломки ракеты, которую российская армия выпустила утром из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы сообщили, что им удалось найти обломки ракеты "Калибр", которую сбили силами противовоздушной обороны.

По данным военных, оккупанты выпустили четыре ракеты из акватории Черного моря в 10 часов утра. Все цели были успешно сбиты над Одесской областью и центральной частью Украины.

Напомним, что ранее Оперативное командование "Юг" предупреждало о ракетной опасности со стороны Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный ударВойна в Украине