Повітряні сили показали уламки "Калібра", якими сьогодні стріляли по Україні

Українські військові знайшли та показали уламки ракети, яку російська армія випустила вранці з Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили повідомили, що їм вдалося знайти уламки ракети "Калібр", яку збили силами протиповітряної оборони.
За даними військових, окупанти випустили чотири ракети з акваторії Чорного моря о 10 годині ранку. Всі цілі було успішно збито над Одеською областю та центральною частиною України.
Нагадаємо, що раніше Оперативне командування "Південь" попереджувало про ракетну небезпеку з боку Чорного моря.
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