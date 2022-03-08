В воздушном бою под Киевом уничтожен третий российский истребитель

В воздушном бою близ Киева уничтожен третий истребитель оккупантов. Вражеский самолет сбили зенитные ракетные войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что в течение суток, 7 марта, есть сведения о сбитом одном вражеском вертолете и трех истребителях.
Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два - под Киевом, сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВС Украины.
"Сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной с украинского истебителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – Призраки! И доказали это минувшей ночью, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий - в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска", - говорится в сообщении.
Всего сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.
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