У повітряному бою під Києвом знищено третій російський винищувач

Зазначається, що протягом доби, 7 березня, є відомості про збитий один ворожий вертоліт і три винищувачі.

Один з них в Харківській області збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, Інші два - під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом і винищувачем авіації Повітряних сил ЗС України.

"Сьогодні одна з "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, тому що вони - привиди! І довели це минулої ночі, знищивши в повітряному бою поблизу столиці відразу два ворожих винищувачів. Третій - в цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська", - йдеться в повідомленні.

Всього збили десятки крилатих і балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.