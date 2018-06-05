Воздушное пространство Греции семь раз нарушили турецкие истребители

Нарушения произошли в течение получаса

В Греции военнослужащие зафиксировали семь нарушений воздушного пространства страны турецкими истребителями в течение получаса. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

Отмечается, что в воздушное пространство Греции в 10:35 вошла группа из четырех турецких F-16 и разбилась на две пары, которые провели семь неавторизованных полетов над юго-восточной частью Эгейского моря. Турецкие самолеты оставили воздушное пространство страны о 11:03.

Напомним, в Греции освободили 8 военных, которые просят убежища после неудавшегося переворота в Турции. Последний военный был освобожден из-под стражи на прошлой неделе.

Указано, что все военные сейчас живут в секретном месте под защитой полиции. Греческие суды отвергли неоднократные требования Турции о выдаче военных, которых Анкара обвиняет в участии в перевороте. Греческие суды убеждены, что в Турции они не получат справедливое судебное разбирательство.