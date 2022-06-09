Воздушное пространство четырех стран Европы нарушил неизвестный самолет

По данным румынского оборонного ведомства, небольшой двухмоторный самолет Beechcraft с двумя людьми пролетел низко над воздушным пространством Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.

Самолет летел маршруту Орадя - Карансебеш - Дробета-Турну - Северин и не демонстрировал враждебного или опасного поведения. Однако пилот самолета не отвечал на радиоопросы или визуальные сигналы, передаваемые военными самолетами-перехватчиками в соответствии с международными правилами.

По данным ведомства, самолет вылетел из Венгрии, из района Дебрецена без утвержденного плана полета и без включенных электронных средств идентификации транспондера.

Самолет перехватили в воздушном пространстве Венгрии два военных самолетами венгерских ВВС, после чего самолет вошел в воздушное пространство Румынии в районе Орадеа.

Далее цель захватили два самолета F-16 ВВС США, дислоцированные на авиабазе Фетешти, которые патрулировали воздушное пространство Румынии, после чего преследование самолета продолжили два самолета F-16 ВВС Румынии.

Также самолет пересек воздушное пространство Сербии и Болгарии, не отвечая на радиоопросы и визуальные сигналы.

"В настоящее время болгарские власти исследуют район последнего известного местоположения цели на земле, чтобы идентифицировать самолет и установить детали", - говорится в сообщении.

В то же время в венгерском МИД добавили, что небольшой самолет приземлился в районе Хайдусобосло - для дозаправки, но вскоре после этого снова взлетел.