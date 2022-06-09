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Повітряний простір чотирьох країн Європи порушив невідомий літак

Фото: ВВС Угорщини (honvedelem.hu)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні ввечері невідомий літак порушив повітряний простір чотирьох європейських країн. Зокрема, Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства оборони Угорщини і Румунія.

За даними румунського оборонного відомства, невеликий двомоторний літак Beechcraft з двома людьми пролетів низько над повітряним простором Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії.

Літак летів маршрутом Орадя - Карансебеш - Дробета-Турну - Северин і не демонстрував ворожої або небезпечної поведінки. Однак пілот літака не відповідав на радіопитування або візуальні сигнали, що передаються військовими літаками-перехоплювачами відповідно до міжнародних правил.

За даними відомства, літак вилетів з Угорщини, з району Дебрецена без затвердженого плану польоту і без включених електронних засобів ідентифікації транспондера.

Літак перехопили в повітряному просторі Угорщини два військових літаками Угорських ВПС, після чого літак увійшов у повітряний простір Румунії в районі Орадеа.

Далі ціль захопили два літаки F-16 ВПС США, дислоковані на авіабазі Фетешті, які патрулювали повітряний простір Румунії, після чого переслідування літака продовжили два літаки F-16 ВПС Румунії.

Також літак перетнув повітряний простір Сербії і Болгарії, не відповідаючи на радіоопитування і візуальні сигнали.

"В даний час Болгарська влада досліджує район останнього відомого місця розташування цілі на землі, щоб ідентифікувати літак і встановити деталі", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим в угорському МЗС додали, що невеликий літак приземлився в районі Хайдусобосло - для дозаправки, але незабаром після цього знову злетів.

Нагадаємо, раніше російський літак повітряного спостереження і аерофотозйомки Ан-30 вторгся в повітряний простір Швеції.

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