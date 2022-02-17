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В небо Болгарии над Черным морем вторглись неизвестные иностранные самолеты

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Граф Игнатьево, Четверг 17 февраля 2022 21:55
В небо Болгарии над Черным морем вторглись неизвестные иностранные самолеты Фото: Игнатьево (twitter.com / Nato aircom)
Автор: РБК-Украина

ВМС Болгарии и Испании заметили вторжение в воздушное пространство над Черным морем неизвестными самолетами. Из-за тревоги на авиабазе Граф Игнатьево Испания отправила два истребителя, но неизвестные самолеты быстро удалились.

Об этом сообщило РБК Украина со ссылкой на 24chasa.bg.

С авиабазы Граф Игнатьево поступила тревога о вторжении неизвестных самолетов в воздушное пространство Болгарии над Черным морем.

Начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Ефтімов объяснил: "Была воздушная активность на границе нашего ответственного района, в его восточной части. Погода была туманной, и наш самолет МиГ-29 не смог взлететь".

Испанский командующий Хесус Салазар добавил, что перехвата не было, так как иностранные самолеты быстро ушли.

Напомним, что ранее Россия развернула морские учения в Каспийском море.

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