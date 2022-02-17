В небо Болгарии над Черным морем вторглись неизвестные иностранные самолеты
ВМС Болгарии и Испании заметили вторжение в воздушное пространство над Черным морем неизвестными самолетами. Из-за тревоги на авиабазе Граф Игнатьево Испания отправила два истребителя, но неизвестные самолеты быстро удалились.
Об этом сообщило РБК Украина со ссылкой на 24chasa.bg.
С авиабазы Граф Игнатьево поступила тревога о вторжении неизвестных самолетов в воздушное пространство Болгарии над Черным морем.
Начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Ефтімов объяснил: "Была воздушная активность на границе нашего ответственного района, в его восточной части. Погода была туманной, и наш самолет МиГ-29 не смог взлететь".
Испанский командующий Хесус Салазар добавил, что перехвата не было, так как иностранные самолеты быстро ушли.
Напомним, что ранее Россия развернула морские учения в Каспийском море.