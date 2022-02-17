У небо Болгарії над Чорним морем вторглися невідомі іноземні літаки

ВМС Болгарії та Іспанії помітили вторгнення в повітряний простір над Чорним морем невідомими літаками. Через тривогу на авіабазі Граф Ігнатієво Іспанія відправила два винищувачі, але невідомі літаки швидко зникли.

Про це повідомило РБК Україна з посиланням на 24chasa.bg.

З авіабази Граф Ігнатієво надійшла тривога про вторгнення невідомих літаків у повітряний простір Болгарії над Чорним морем.

Начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов пояснив: "Була повітряна активність на кордоні нашого відповідального району, в його східній частині. Погода була туманною, і наш літак МіГ-29 не зміг злетіти".

Іспанський командувач Хесус Салазар додав, що перехоплення не було, так як іноземні літаки швидко пішли.