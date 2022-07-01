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Вход в ТРЦ в Киеве могут ограничить? Что рекомендуют спасатели

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Пятница 01 июля 2022 13:14
Вход в ТРЦ в Киеве могут ограничить? Что рекомендуют спасатели Фото: какие советы спасатели предоставляют ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В условиях военного положения, все торговые центры должны быть обеспечены укрытием в случае воздушной тревоги. В то же время стоит ограничить количество посетителей.

Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Что советуют в ГСЧС?

  • в первую очередь, торговые центры должны определить, есть ли у них укрытие для посетителей и сколько людей в них можно укрыть;
  • после этого необходимо ограничить количество посетителей и впускать только то количество, которое ТРЦ сможет укрыть в случае воздушной тревоги;
  • также в ГСЧС советуют приостановить работу детских площадок и интегрировать систему оповещения города в систему торговых центров, чтобы сигнал тревоги своевременно доходил.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, после вражеского ракетного удара по торговому центру Кременчуга, в Одессе создали специальную комиссию, которая начала проверку требований безопасности у всех учреждений сферы обслуживания и ТРЦ.

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