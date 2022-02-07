Воздействие пандемии COVID-19 будет ощущаться в течение десятилетий, - глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о разрушительных последствиях пандемии COVID-19. Он отметил, что ее воздействие будет ощущаться десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВОЗ.

"Разрушительные последствия пандемии COVID-19 выходят далеко за рамки самой болезни. Она усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в отношении здоровья во всем мире, в странах любого размера и с любым уровнем дохода", - сказал Гебрейесус.

По его словам, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий. При этом больше всего пострадают наиболее уязвимые группы населения.

"Чем дольше будет длиться пандемия, тем сильнее будут эти последствия", - добавил глава ВОЗ.

Он подчеркнул важность тесного сотрудничества стран в борьбе с пандемией и восстановлением экономики. Гебрейесус добавил, что необходимо помочь государствам добиться к середине текущего года вакцинации 70% населения от коронавируса и укрепить их системы здравоохранения.