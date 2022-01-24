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ВОЗ допустила окончание пандемии COVID в 2022 году. Названо условие

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Женева, Понедельник 24 января 2022 14:07
ВОЗ допустила окончание пандемии COVID в 2022 году. Названо условие Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что пандемия коронавируса может закончиться в этом году. Это произойдет при условии, если странами будут приняты комплексные меры для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время открытия 150 сессии исполкома ВОЗ.

"Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне", - отметил Гебрейесус.

Он отметил, что для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, которые имеют наибольший риск.

"Необходимо также снизить смертность от вируса путем внедрения эффективного клинического лечения, включая равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций необходимо сейчас, "а не ждать, пока пандемия закончится".

Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ также предполагал что пандемия коронавируса может закончиться в мире уже в 2022 году.

При этом ВОЗ заявила о более сложных проблемах в мире после окончания пандемии.

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