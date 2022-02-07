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Вплив пандемії COVID-19 буде відчуватися протягом десятиліть, - глава ВООЗ

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Женева, Понеділок 07 лютого 2022 19:08
Вплив пандемії COVID-19 буде відчуватися протягом десятиліть, - глава ВООЗ Фото: гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про руйнівні наслідки пандемії COVID-19. Він зазначив, що її вплив буде відчуватися десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ВООЗ.

"Руйнівні наслідки пандемії COVID - 19 виходять далеко за рамки самої хвороби. Вона посилила економічну, соціальну нерівність і нерівність щодо здоров'я в усьому світі, в країнах будь - якого розміру і з будь-яким рівнем доходу", - сказав Гебрейесус.

За його словами, наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом десятиліть. При цьому найбільше постраждають найбільш вразливі групи населення.

"Чим довше триватиме пандемія, тим сильніше будуть ці наслідки", - додав глава ВООЗ.

Він підкреслив важливість тісної співпраці країн у боротьбі з пандемією і відновленням економіки. Гебрейесус додав, що необхідно допомогти державам домогтися до середини поточного року вакцинації 70% населення від коронавірусу і зміцнити їх системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, в січні глава ВООЗ закликав країни працювати разом, щоб покласти край гострій фазі пандемії коронавірусу.

Зазначимо, раніше у ВООЗ допустили можливість закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році.

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