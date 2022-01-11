В ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" слишком рано рассматривать как грипп

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" еще рано рассматривать как грипп. При этом в ВОЗ добавили, что коронавирус может стать эндемичным, но не в 2022 году.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила, что эндемичность требует стабильной и предсказуемой передачи коронавируса.

"У нас все еще огромное количество неопределенности и вирус, который развивается довольно быстро, создавая новые проблемы. Мы, конечно, еще не достигли того уровня, когда можно было бы назвать его эндемичным. Возможно, со временем он станет эндемичным, но на данном этапе трудно сказать, что это произойдет к 2022 году", - заявила она.