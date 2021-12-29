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Штамм "Омикрон" может привести к цунами случаев, - глава ВОЗ

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Среда 29 декабря 2021 16:53
Штамм "Омикрон" может привести к цунами случаев, - глава ВОЗ Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Это (новый штамм "Омикрон", - ред.) может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, в Украине зафиксировали новые случаи штамма "Омикрон".

Кроме того, в Британии заявили, что все меньше госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждаются в высокопоточном кислороде, поскольку средняя продолжительность пребывания в медучреждении сократилась до трех дней.

Добавим, что в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

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