Штаммом "Омикрон" заразится более половины Европы в ближайшие недели, - ВОЗ
Более половины населения Европы будет заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон". Это произойдет в ближайшие 6-8 недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского бюро ВОЗ доктор Ханса Клюге.
С соответствующим заявлением он выступил ссылаясь на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.
"Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения Европейского региона будет инфицировано "Омикроном" в ближайшие 6-8 недель", - сказал Клюге.
По его словам, сейчас 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксировали случаи заболевания штаммом "Омикрон".
Клюге добавил, что этот вариант коронавируса быстро и становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.
Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант "Омикрон" может привести к цунами случаев.