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В ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" слишком рано рассматривать как грипп

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Вторник 11 января 2022 15:59
В ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" слишком рано рассматривать как грипп Фото: штамм "Омикрон" слишком рано рассматривать как грипп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" еще рано рассматривать как грипп. При этом в ВОЗ добавили, что коронавирус может стать эндемичным, но не в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила, что эндемичность требует стабильной и предсказуемой передачи коронавируса.

"У нас все еще огромное количество неопределенности и вирус, который развивается довольно быстро, создавая новые проблемы. Мы, конечно, еще не достигли того уровня, когда можно было бы назвать его эндемичным. Возможно, со временем он станет эндемичным, но на данном этапе трудно сказать, что это произойдет к 2022 году", - заявила она.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант "Омикрон" может привести к цунами случаев.

Кроме того, директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что более половины населения Европы заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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