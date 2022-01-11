У ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" занадто рано розглядати як грип

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" ще рано розглядати як грип. При цьому в ВООЗ додали, що коронавірус може стати ендемічним, але не в 2022 році.

Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Європі Кетрін Смоллвуд заявила, що ендемічність вимагає стабільної і передбачуваної передачі коронавірусу.

"У нас все ще величезна кількість невизначеності і вірус, який розвивається досить швидко, створюючи нові проблеми. Ми, звичайно, ще не досягли того рівня, коли можна було б назвати його ендемічним. Можливо, з часом він стане ендемічним, але на даному етапі важко сказати, що це відбудеться до 2022 року", - заявила вона.