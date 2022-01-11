У ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" занадто рано розглядати як грип
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" ще рано розглядати як грип. При цьому в ВООЗ додали, що коронавірус може стати ендемічним, але не в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Європі Кетрін Смоллвуд заявила, що ендемічність вимагає стабільної і передбачуваної передачі коронавірусу.
"У нас все ще величезна кількість невизначеності і вірус, який розвивається досить швидко, створюючи нові проблеми. Ми, звичайно, ще не досягли того рівня, коли можна було б назвати його ендемічним. Можливо, з часом він стане ендемічним, але на даному етапі важко сказати, що це відбудеться до 2022 року", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що новий варіант "Омікрон"може призвести до цунамі випадків.
Крім того, директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що більше половини населення Європи заразиться новим штамом коронавірусу "Омікрон".