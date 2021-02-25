В ВОЗ выступили против введения паспортов вакцинации

Эксперты ВОЗ отмечают, что нет доказательств того, что человек, получивший прививку, является безопасным для окружающих, поскольку у ученых нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса. Таким образом, человек, получивший прививку от коронавируса все равно может переносить вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться.

В организации добавили, что пассажиры с прививками не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на сокращение вируса.

"Сейчас сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.