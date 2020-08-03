ВОЗ о вакцине от коронавируса: "серебрянной пули" нет и может никогда не быть

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (who.int)

Все, что мир может сейчас делать для сдерживания вируса - придерживаться карантинных правил

Несколько вакцин от коронавируса находятся на третьем, финальном этапе клинических испытаний. Однако, еще нет точного понимания, будут ли эти вакцины эффективными против COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, с начала пандемии мир добился значительных результатов в исследовании и определении методов лечения пациентов с наиболее серьезными формами коронавируса.

"Несколько вакцин в настоящее время находятся на третьем этапе клинических испытаний, и мы все еще надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент "серебряной пули" нет, и, возможно, ее никогда не будет", - отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ заявил, что на данном этапе прекращение вспышек инфекции сводится к основным правилам здравоохранения и гигиены.

"Тестирование, изоляция и лечение пациентов, отслеживание и изоляция контактов. Для отдельных людей речь идет о соблюдении физической дистанции, ношении маски, регулярной дезинфекции рук и безопасном кашле на расстоянии от окружающих", - напомнил Гебреисус.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса имеет тенденцию "одной большой волны" и не зависит от сезонных факторов.

Также в ВОЗ заявляли, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение инфекции.

По данным ВОЗ, коронавирусом переболело менее 10% населения мира.