ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ВООЗ про пандемію: світ не повернеться до нормального життя у найближчому майбутньому

Женева, Швейцарія, Понеділок 13 липня 2020 18:32
ВООЗ про пандемію: світ не повернеться до нормального життя у найближчому майбутньому
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (who.int)
Автор: Роман Калиниченко

ВООЗ констатувала погіршення ситуації з коронавірусом у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що ситуація з коронавірусом у світі погіршується. За минулу добу заразилося понад 230 тисяч осіб.

Про це повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, 80% цих випадків було зареєстровано в 10 країнах. Причому, половина з усіх виявлених випадків відбулися у двох країнах - США і Бразилії.

Зараз ситуацію з коронавірусом у світі можна умовно розділити на 4 сценарії.

  1. Країни, які підготувалися і швидко впоралися з першими випадками коронавірусу, і як результат - уникли великих спалахів. Сюди входять острівні держави Тихоокеанського регіону, Карибського басейну та деякі країни Африки.
  2. Країни, в яких відбулися спалахи, але їх керівництво взяло ситуацію під контроль, що дозволяє зараз поступово відкривати кордони і відновлювати економічні процеси. Сюди входять деякі країни Європи.
  3. Країни, які подолали пік коронавірусу, однак на етапі ослаблення карантину там виникли нові спалахи захворювань. Причинами називаються не застосування або не виконання карантинних заходів.
  4. Країни, в яких спостерігається інтенсивна передача вірусу. Це відбувається по всій Америці, Південній Азії і в кількох країнах Африки.

За словами Гебреісуса, епіцентр коронавірусу все ще знаходиться в Південній і Північній Америці.

Голова ВООЗ вважає, що занадто багато країн рухаються в неправильному напрямку. І, попри надію створення вакцини, необхідно зосередитися саме на використанні інструментів для придушення передачі вірусу.

"Нам необхідно досягти стійкої ситуації, коли ми будемо мати адекватний контроль над цим вірусом, не обмежуючи повністю своє життя. Або стрибати від блокування до блокування; що має надзвичайно згубний вплив на суспільство. В осяжному майбутньому повернення до старого "нормального" життя не буде. Але є дорожня карта до ситуації, коли ми можемо контролювати хворобу і продовжувати жити", - резюмував глава ВООЗ.

Нагадаємо, за останні тижні червня спалахи коронавірусу відбулися в 30 країнах Європи.

Також коронавірусні антирекорди практично щодня встановлюють США і Бразилія.

Ситуація з коронавірусом в Україні, тим часом, потроху почала стабілізуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся