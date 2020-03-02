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ВОЗ сомневается в эффективности измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 12:09
ВОЗ сомневается в эффективности измерения температуры у пассажиров в поисках коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

ВОЗ отмечает, что инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде

Измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса - не вполне эффективная мера. Это следует из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ отмечает, что инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни.

"Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов из-за ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающее и таким образом скрыть симптомы. Кроме того, такие меры требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

Отметим, местные власти китайского города Ухань, который оказался в эпицентре распространения коронавируса в Китае, закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом.

Напомним, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции Covid-19, большинство из них - в материковом Китае.

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