ВООЗ сумнівається в ефективності вимірювання температури у пасажирів в пошуках коронавірусу

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ВООЗ зазначає, що інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді

Вимірювання температури у пасажирів при в'їзді в країну для запобігання коронавірусу - не цілком ефективна міра. Це випливає з рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

ВООЗ зазначає, що інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби.

"Контроль температури тіла на в'їзді або виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігти поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жарознижувальне і таким чином приховати симптоми", - йдеться в рекомендаціях ВООЗ.

Зазначимо, місцева влада китайського міста Ухань, який опинився в епіцентрі поширення коронавірусу в Китаї, закрили тимчасову лікарню через скорочення кількості захворювань новим вірусом.

Нагадаємо, в світі вже понад 3000 осіб померли від коронавірусної інфекції Covid-19, більшість з них - в материковому Китаї.