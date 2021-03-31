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ВОЗ считает эффективными китайские COVID-вакцины. Среди них та, которую купила Украина

Новина українською → Женева, Среда 31 марта 2021 16:29
ВОЗ считает эффективными китайские COVID-вакцины. Среди них та, которую купила Украина Фото: вакцина Sinovac от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными. Об этом свидетельствует документация, поданная компаниями ВОЗ.

Об этом заявил глава экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото, сообщает Reuters.

Он отметил, что показатели, указанные в опубликованных документах разработчиками говорят о соответствии требованиям ВОЗ по эффективности и безопасности. Вакцина должна показывать эффективность не менее 50% (желательно около 70%) и быть безопасной для людей. Китайские препараты им соответствуют.

Кравиото предположил, что обе вакцины могут быть одобрены для экстренного использования к концу апреля.

Напомним, что в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Киев доставили 215 тысяч доз препарата и сейчас он проходит 10-дневную проверку перед отправкой в регионы. По контракту Украина должна получить 1,9 миллиона доз этой вакцины.

По итогу исследований в Турции было заявлено об эффективности в 83,5% этой вакцины.

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