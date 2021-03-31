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ВООЗ вважає ефективними китайські COVID-вакцини. Серед них і та, яку купила Україна

Новость на русском → Женева, Середа 31 березня 2021 16:29
ВООЗ вважає ефективними китайські COVID-вакцини. Серед них і та, яку купила Україна Фото: вакцина Sinovac від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Китайські вакцини проти коронавірусу розробки Sinopharm і Sinovac є ефективними. Про це свідчить документація, подана компаніями ВООЗ.

Про це заявив голова експертної групи ВООЗ Алехандро Кравіото, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що показники, зазначені в опублікованих документах розробниками говорять про відповідність вимогам ВООЗ щодо ефективності і безпеки. Вакцина повинна показувати ефективність не менше 50% (бажано близько 70%) і бути безпечною для людей. Китайські препарати їм відповідають.

Кравіото припустив, що обидві вакцини можуть бути схвалені для екстреного використання до кінця квітня.

Нагадаємо, що в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У Київ доставили 215 тисяч доз препарату і зараз він проходить 10-денну перевірку перед відправкою в регіони. За контрактом Україна повинна отримати 1,9 мільйона доз цієї вакцини.

За підсумком досліджень в Туреччині було заявлено про ефективність у 83,5% цієї вакцини.

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