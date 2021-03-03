В Турции заявили об эффективности COVID-вакцины Sinovac в 83,5%
В Турции вакцина от коронавируса Sinovac показала эффективность в 83,5% в ходе исследований. Этот препарат ожидают в Украине в случае достижения эффективности в 70%.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе испытаний, в которых участвовали 10,2 тысячи человек, только 41 человек заразился коронавирусом после введения двух доз китайской вакцины в течение двух недель. При этом 32 из них получали плацебо.
Также отмечается, что 6 человек из этого количества были госпитализированы, но все они получили также не вакцину, а плацебо. По итогам испытаний сделан вывод, что Sinovac устраняет возможность госпитализации и тяжелого развития болезни у пациентов на 100%.
Предварительная эффективность в рамках турецких исследований в декабре 2020 года была заявлена на уровне 91,25%. Сейчас она стала ниже.
В Турции уже вкололи 9,32 миллиона доз китайской вакцины. Более 2 миллионов человек получили уже и вторую дозу.
Напомним, Украина согласовала поставку вакцины Sinovac в размере 1,9 миллиона доз. Но поставки были задержаны после изначальных ожиданий по доставке в феврале.
Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что компания Sinovac пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно контракту, данная вакцина должна быть поставлена в Украину до 6 марта, а ее эфффективность - не ниже 70%.