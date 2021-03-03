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В Турции заявили об эффективности COVID-вакцины Sinovac в 83,5%

Новина українською → Турция, Среда 03 марта 2021 15:06
В Турции заявили об эффективности COVID-вакцины Sinovac в 83,5% Фото: вакцина Sinovac от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Турции вакцина от коронавируса Sinovac показала эффективность в 83,5% в ходе исследований. Этот препарат ожидают в Украине в случае достижения эффективности в 70%.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе испытаний, в которых участвовали 10,2 тысячи человек, только 41 человек заразился коронавирусом после введения двух доз китайской вакцины в течение двух недель. При этом 32 из них получали плацебо.

Также отмечается, что 6 человек из этого количества были госпитализированы, но все они получили также не вакцину, а плацебо. По итогам испытаний сделан вывод, что Sinovac устраняет возможность госпитализации и тяжелого развития болезни у пациентов на 100%.

Предварительная эффективность в рамках турецких исследований в декабре 2020 года была заявлена на уровне 91,25%. Сейчас она стала ниже.

В Турции уже вкололи 9,32 миллиона доз китайской вакцины. Более 2 миллионов человек получили уже и вторую дозу.

Напомним, Украина согласовала поставку вакцины Sinovac в размере 1,9 миллиона доз. Но поставки были задержаны после изначальных ожиданий по доставке в феврале.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что компания Sinovac пока не подтвердила Украине эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно контракту, данная вакцина должна быть поставлена в Украину до 6 марта, а ее эфффективность - не ниже 70%.

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