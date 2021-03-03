В Турции заявили об эффективности COVID-вакцины Sinovac в 83,5%

В Турции вакцина от коронавируса Sinovac показала эффективность в 83,5% в ходе исследований. Этот препарат ожидают в Украине в случае достижения эффективности в 70%.

В ходе испытаний, в которых участвовали 10,2 тысячи человек, только 41 человек заразился коронавирусом после введения двух доз китайской вакцины в течение двух недель. При этом 32 из них получали плацебо.

Также отмечается, что 6 человек из этого количества были госпитализированы, но все они получили также не вакцину, а плацебо. По итогам испытаний сделан вывод, что Sinovac устраняет возможность госпитализации и тяжелого развития болезни у пациентов на 100%.

Предварительная эффективность в рамках турецких исследований в декабре 2020 года была заявлена на уровне 91,25%. Сейчас она стала ниже.

В Турции уже вкололи 9,32 миллиона доз китайской вакцины. Более 2 миллионов человек получили уже и вторую дозу.