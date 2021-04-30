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ВОЗ рекомендует вакцину Moderna для экстренного использования

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 23:54
ВОЗ рекомендует вакцину Moderna для экстренного использования Фото: эксперты рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Всемирная организация здравоохранения включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при экстренных ситуациях. Это поможет распределить вакцину по системе СOVAX.

Об этом сообщает AFP.

Это пятая одобренная ВОЗ вакцина.

Эксперты рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет.

Напомним, вакцины от коронавируса американских компаний Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Также ВОЗ планирует опубликовать свои оценки для включения в список экстренного использования китайской вакцины Sinovac на следующей неделе. Также ВОЗ даст предварительное заключение еще по двум препаратам от коронавируса.

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