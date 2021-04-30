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ВООЗ рекомендує вакцину Moderna для екстреного використання

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 23:54
ВООЗ рекомендує вакцину Moderna для екстреного використання Фото: експерти рекомендують використовувати вакцину для пацієнтів старше 18 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Всесвітня організація охорони здоров'я включила COVID-вакцину Moderna в список рекомендованих для використання при екстрених ситуаціях. Це допоможе розподілити вакцину по системі СOVAX.

Про це повідомляє AFP.

Це п'ята схвалена ВООЗ вакцина.

Експерти рекомендують використовувати вакцину для пацієнтів старше 18 років.

Нагадаємо, вакцини від коронавірусу американських компаній Moderna і Pfizer-BioNTech у США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб віком від 18 до 69 років.

Також ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення в список екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня. Також ВООЗ дасть попередній висновок ще за двома препаратами від коронавірусу.

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