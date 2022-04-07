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ВОЗ разрабатывает планы действий на случай возможных химических атак в Украине

Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: Валерия Полищук

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что ВОЗ готовится к возможным химическим атакам в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не станет хуже. ВОЗ рассматривает все сценарии и готовит запасные варианты для различных ситуаций, в которых может пострадать народ Украины, начиная от продолжения лечения массовых жертв и заканчивая химическими атаками", - заявил Клюге, не предоставив более подробной информации.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине комплекты химической защиты.

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ВОЗхимическая атакаВойна в Украине