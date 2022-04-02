США передадут Украине оборудование для защиты от химических атак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины. Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники", - сказала пресс-секретарь.

По совам Псаки, Вашингтон осуществляет упомянутые поставки с учетом имеющихся угроз со стороны России.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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