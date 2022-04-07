RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВООЗ розробляє плани дій на випадок можливих хімічних атак в Україні

Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: Валерія Поліщук

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що ВООЗ готується до можливих хімічних атак в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Враховуючи невизначеність поточної ситуації, немає жодних гарантій, що війна не стане гіршою. ВООЗ розглядає всі сценарії і готує запасні варіанти для різних ситуацій, в яких може постраждати народ України, починаючи від продовження лікування масових жертв і закінчуючи хімічними атаками", - заявив Клюге, не надавши більш докладної інформації.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні комплекти хімічного захисту.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗхимическая атакаВійна в Україні