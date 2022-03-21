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ВОЗ рассматривает возможную эвакуацию из Украины тяжелых пациентов

Фото: представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность эвакуации тяжелых пациентов из Украины. Сейчас идут переговоры со странами ЕС.

Об этом сообщил глава Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

"ВОЗ с партнерами также обсуждает со странами ЕС возможную эвакуацию некоторые пациентов. Онкобольные дети уже были вывезены в соседние страны. Есть много дискуссий и о пациентах с другими заболеваниями", - отметил доктор.

Он добавил, что система здравоохранения в Украине сейчас вынуждена переориентироваться на лечение травм. В связи с этим наиболее уязвимые пациенты могли получить помощь в других странах.

Напомним, по данным ВОЗ, с начала войны в Украине пострадали более 2 тысяч мирных жителей.

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