ВОЗ рассматривает возможную эвакуацию из Украины тяжелых пациентов

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность эвакуации тяжелых пациентов из Украины. Сейчас идут переговоры со странами ЕС.
Об этом сообщил глава Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.
"ВОЗ с партнерами также обсуждает со странами ЕС возможную эвакуацию некоторые пациентов. Онкобольные дети уже были вывезены в соседние страны. Есть много дискуссий и о пациентах с другими заболеваниями", - отметил доктор.
Он добавил, что система здравоохранения в Украине сейчас вынуждена переориентироваться на лечение травм. В связи с этим наиболее уязвимые пациенты могли получить помощь в других странах.
Напомним, по данным ВОЗ, с начала войны в Украине пострадали более 2 тысяч мирных жителей.
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