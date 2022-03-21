ВООЗ розглядає можливу евакуацію з України важких пацієнтів

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає можливість евакуації важких пацієнтів з України. Зараз йдуть переговори з країнами ЄС.
Про це повідомив глава Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю РБК-Україна.
"ВООЗ з партнерами також обговорює з країнами ЄС можливу евакуацію деяких пацієнтів. Онкохворі діти вже були вивезені в сусідні країни. Є багато дискусій і про пацієнтів з іншими захворюваннями", - зазначив доктор.
Він додав, що система охорони здоров'я в Україні зараз змушена переорієнтуватися на лікування травм. У зв'язку з цим найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу в інших країнах.
Нагадавши, за даними ВООЗ, з початку війни в Україні постраждали понад 2 тисячі мирних жителів.
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