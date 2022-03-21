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Из-за войны России против Украины пострадали свыше 2 000 мирных жителей, - ВОЗ

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 08:37
Из-за войны России против Украины пострадали свыше 2 000 мирных жителей, - ВОЗ Фото: представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

С начала войны России против Украины пострадали свыше 2 000 мирных жителей. Кроме того, с каждым днем увеличивается количество атак на медицинскую инфраструктуру.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.

"В Украине многое изменилось, когда произошла эскалация и началась война. По данным правозащитных организаций, по всей стране среди мирного населения пострадало уже свыше 2 тысяч человек. Помимо этого, как ВОЗ, мы обеспокоены атаками на медицинскую инфраструктуру. По последней информации зафиксировано уже 46 таких случаев", - отметил он.

По его словам, это число с каждым днем растет.

"Мы отслеживаем и подтверждаем ряд нападений на медицинские учреждения, машины скорой помощи, есть, к сожалению, жертвы и среди медицинских работников", - добавил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что жертв среди мирного населения в войне России против Украины намного больше, чем среди военных.

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