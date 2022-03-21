ВОЗ рассматривает возможную эвакуацию из Украины тяжелых пациентов

Об этом сообщил глава Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина .

"ВОЗ с партнерами также обсуждает со странами ЕС возможную эвакуацию некоторые пациентов. Онкобольные дети уже были вывезены в соседние страны. Есть много дискуссий и о пациентах с другими заболеваниями", - отметил доктор.

Он добавил, что система здравоохранения в Украине сейчас вынуждена переориентироваться на лечение травм. В связи с этим наиболее уязвимые пациенты могли получить помощь в других странах.