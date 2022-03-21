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ВООЗ розглядає можливу евакуацію з України важких пацієнтів

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 08:48
ВООЗ розглядає можливу евакуацію з України важких пацієнтів Фото: представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає можливість евакуації важких пацієнтів з України. Зараз йдуть переговори з країнами ЄС.

Про це повідомив глава Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю РБК-Україна.

"ВООЗ з партнерами також обговорює з країнами ЄС можливу евакуацію деяких пацієнтів. Онкохворі діти вже були вивезені в сусідні країни. Є багато дискусій і про пацієнтів з іншими захворюваннями", - зазначив доктор.

Він додав, що система охорони здоров'я в Україні зараз змушена переорієнтуватися на лікування травм. У зв'язку з цим найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу в інших країнах.

Нагадавши, за даними ВООЗ, з початку війни в Україні постраждали понад 2 тисячі мирних жителів.

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