ВООЗ розглядає можливу евакуацію з України важких пацієнтів

Про це повідомив глава Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю РБК-Україна .

"ВООЗ з партнерами також обговорює з країнами ЄС можливу евакуацію деяких пацієнтів. Онкохворі діти вже були вивезені в сусідні країни. Є багато дискусій і про пацієнтів з іншими захворюваннями", - зазначив доктор.

Він додав, що система охорони здоров'я в Україні зараз змушена переорієнтуватися на лікування травм. У зв'язку з цим найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу в інших країнах.