В ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями. К этому может привести длительное ослабление ограничений.

Об этом заявил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге, передает пресс-служба ООН.

По его словам, сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз. Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний выявляют у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов. Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

"Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизм. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", - сказал Клюге.

Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", - заключил глава Европейского бюро ВОЗ.

Ранее Клюге сообщал, что в Европе растет апатия к коронавирусу.

Также сообщалось, что в ВОЗ не считают, что в мире началась вторая волна коронавируса.