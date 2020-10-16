У ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів у порівнянні з квітневими показниками. До цього може призвести тривале ослаблення обмежень.

Про це заявив директор ВООЗ по європейському регіону Ханс Клюге, передає прес-служба ООН.

За його словами, зараз в Європі спостерігається збільшення щоденних захворювань в 2-3 рази у порівнянні з квітнем, але скоротилася смертність в п'ять разів. Це пов'язано з тим, що збільшилась кількість тестувань, а більшість захворювань виявляють у молоді, у якої не виникає важких симптомів. Проте зараз люди різних поколінь все більше будуть проводити час у закритих приміщеннях, що може призвести до зростання смертності.

"Прогнози, засновані на епідеміологічних моделях, не дають приводу для оптимізму. У разі тривалого ослаблення обмежень у січні 2021 року щоденні показники смертності будуть у 4-5 разів вище, ніж у квітні", - сказав Клюге.

Він вважає необхідним введення більш жорстких обмежень у багатьох європейських країнах. При цьому прості заходи, такі як носіння масок і суворий контроль при скупченні людей можуть зберегти 281 тисяч життів у 53 країнах.

"Ці прогнози тільки підтверджують те, про що ми говорили весь цей час: пандемія не відступить сама по собі, але ми можемо цього досягти", - уклав глава Європейського бюро ВООЗ.

Раніше Клюге повідомляв, що у Європі зростає апатія до коронавірусу.

Також повідомлялося, що у ВООЗ вважають, що в світі почалася друга хвиля коронавірусу.