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ВОЗ о коронавирусе: самое важное - это не ослаблять ограничения слишком рано

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 15:54
ВОЗ о коронавирусе: самое важное - это не ослаблять ограничения слишком рано
Иллюстративное фото (freepik)

У ВОЗ нет общих рекомендаций для стран, относительно замедления распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают руководства стран не спешить снимать карантинные ограничения для противодействия распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на онлайн-брифинге прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире.

"Самое важное - это не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - отметил он.

Кроме того он добавил, что у ВОЗ нет общих рекомендаций для стран, относительно замедления распространения коронавируса.

Напомним, ООН и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине в борьбе с вспышкой коронавируса.

Кроме того РБК-Украина ранее сообщало, что сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейєсус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

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