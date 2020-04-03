ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с коронавирусом, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 20:09
ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с коронавирусом, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

ООН выделит 165 млн долларов на преодоление последствий коронавируса

ООН и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в рамках глобального плана ООН до конца года Украина получит 165 млн долларов для преодоления последствий вспышки коронавируса.

"Из них 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, ВОЗ совместно с украинским Министерством здравоохранения работает над разработкой Стратегического плана реагирования на вспышку коронавируса в Украине.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительные 35 млн долларов в рамках совместного проекта по поддержке медицинской отрасли. Общий бюджет проекта ВБ и Минздрава составит 135 млн долларов. Средства направят на закупку медицинского оборудования и реконструкцию амбулаторий.

Кроме того, правительство надеется на получение дополнительных 5 млрд долларов от МВФ до конца 2020 года. Для получения транша от МВФ парламенту необходимо принять во втором чтении закон о банках.

Нардеп от "Слуги народа" вылечился от коронавируса Украинец пытался продать за границу больше 10 тыс. медицинских масок
Новости Украины ООНУкраинаВОЗпомощьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь