ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с коронавирусом, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

ООН выделит 165 млн долларов на преодоление последствий коронавируса

ООН и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в рамках глобального плана ООН до конца года Украина получит 165 млн долларов для преодоления последствий вспышки коронавируса.

"Из них 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, ВОЗ совместно с украинским Министерством здравоохранения работает над разработкой Стратегического плана реагирования на вспышку коронавируса в Украине.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительные 35 млн долларов в рамках совместного проекта по поддержке медицинской отрасли. Общий бюджет проекта ВБ и Минздрава составит 135 млн долларов. Средства направят на закупку медицинского оборудования и реконструкцию амбулаторий.

Кроме того, правительство надеется на получение дополнительных 5 млрд долларов от МВФ до конца 2020 года. Для получения транша от МВФ парламенту необходимо принять во втором чтении закон о банках.