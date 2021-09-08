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ВОЗ призвала продлить мораторий на дополнительные дозы вакцины до конца 2021 года

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Женева, Среда 08 сентября 2021 18:06
ВОЗ призвала продлить мораторий на дополнительные дозы вакцины до конца 2021 года Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал продлить мораторий на бустерную вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года. По его словам, сначала нужно, чтобы страны вакцинировали по крайней мере 40% своего населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в штаб-квартире ВОЗ.

В прошлом месяце глава ВОЗ призвал мир ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября, но сегодня он выступил с новым обращением.

"Я призываю продлить мораторий по крайней мере до конца 2021 года, чтобы каждая страна смогла вакцинировать по меньшей мере 40% своего населения", - заявил Гебреисус на брифинге в Женеве.

Напомним, ВОЗ выступала против проведения бустерной вакцинации, но недавно эксперт организации заявила, что дополнительные дозы необходимы уязвимым слоям населения.

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