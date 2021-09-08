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ВООЗ закликала продовжити мораторій на додаткові дози вакцини до кінця 2021 року

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Женева, Середа 08 вересня 2021 18:06
ВООЗ закликала продовжити мораторій на додаткові дози вакцини до кінця 2021 року Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав продовжити мораторій на бустерну вакцинацію від коронавірусу до кінця 2021 року. За його словами, спочатку потрібно, щоб країни вакцинували принаймні 40% свого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в штаб-квартирі ВООЗ.

Минулого місяця глава ВООЗ закликав світ запровадити мораторій на додаткові дози вакцин від коронавірусу до кінця вересня, але сьогодні він виступив з новим зверненням.

"Я закликаю продовжити мораторій принаймні до кінця 2021 року, щоб кожна країна змогла вакцинувати щонайменше 40% свого населення", - заявив Гебреісус на брифінгу в Женеві.

Нагадаємо, ВООЗ виступала проти проведення бустерної вакцинації, але нещодавно експерт організації заявила, що додаткові дози необхідні вразливим верствам населення.

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