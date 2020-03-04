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Число погибших в США от коронавируса возросло до девяти

Новости » Общество     04.03.2020 - 02:24
Число погибших в США от коронавируса возросло до девяти
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Все смертельные случаи зафиксированы в штате Вашингтон

Число погибших в США от коронавируса Covid-19 возросло до девяти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Все смертельные случаи зафиксированы в штате Вашингтон, и большинство из умерших были жителями дома престарелых в пригороде Сиэтла. Общее число случаев инфицирования в США превысило 100 человек по меньшей мере в 15 штатах, причем только в одном только в Вашингтоне 27 случаев.

По сообщениям властей, вспышка в доме престарелых, по-видимому, привела к появлению первого случая в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон зафиксировано шесть случаев смерти от коронавируса COVID-19. По состоянию на утро 2 марта было известно о двух погибших от коронавируса COVID-19.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Трамп также сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом в работе над принятием законопроекта, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом властям штатов и округов.

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