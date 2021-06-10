ВОЗ предупредила о высоком риске осенней вспышки COVID у Европы

Призывая людей и правительства проявлять "осторожность и здравый смысл" в течение лета, региональный Клуге заявил, что распространение вируса будет продолжаться по мере увеличения путешествий и встреч людей.

"Мы уже это проходили. Прошлым летом случаи постепенно росли в младших возрастных группах, а затем переходили в старшие возрастные группы, что привело к потерям жизней осенью и зимой 2020 года. Не будем больше делать эту ошибку", - сказал Клуге.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэти Смолвуд пояснила, что вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, вызывает особое беспокойство. "Он еще не распространен в европейском регионе, но в некоторых странах уже вытеснил доминирующий вариант Альфа", - сказала она.

"Мы видели очень веские доказательства значительно более высокой передачи, мы видели основу для повышенного риска госпитализации, и мы видели некоторые доказательства нехватки иммунитета, особенно после только одной дозы вакцины. Наша оценка заключается в том, что это действительно представляет значительный риск распространения", - добавила Смолвуд.