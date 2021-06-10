ВООЗ попередила про високий ризик осіннього спалаху COVID у Європи

Закликаючи людей та уряди проявляти "обережність та здоровий глузд" протягом літа, регіональний Клуге заявив, що поширення вірусу продовжуватиметься у міру збільшення подорожей та зустрічей людей.

"Ми вже це проходили. Минулого літа випадки поступово зростали у молодших вікових групах, а потім переходили у старші вікові групи, що призвело до втрат життя восени та взимку 2020 року. Не будемо більше робити цю помилку", - сказав Клуге.

Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кеті Смолвуд пояснила, що варіант Delta, вперше виявлений в Індії, викликає особливе занепокоєння. "Він ще не поширений в європейському регіоні, але в деяких країнах вже витіснив домінуючий варіант Альфа", - сказала вона.

"Ми бачили дуже вагомі докази значно вищої передачі, ми бачили підґрунтя для підвищеного ризику госпіталізації, і ми бачили деякі докази нестачі імунітету, особливо після лише однієї дози вакцини. Наша оцінка полягає в тому, що це справді становить значний ризик щодо поширення", - додала Смолвуд.