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ВООЗ попередила про високий ризик осіннього спалаху COVID у Європи

Автор: Андрій Василюк

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що, попри зниження рівня зараження на COVID-19 у Європі, ризик осінньої небезпечної хвилі пандемії залишається високим. Це може статися через більш заразний варіант коронавірусу Delta.

Про це 10 червня заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клуге, передає The Guardian.

Закликаючи людей та уряди проявляти "обережність та здоровий глузд" протягом літа, регіональний Клуге заявив, що поширення вірусу продовжуватиметься у міру збільшення подорожей та зустрічей людей.

"Ми вже це проходили. Минулого літа випадки поступово зростали у молодших вікових групах, а потім переходили у старші вікові групи, що призвело до втрат життя восени та взимку 2020 року. Не будемо більше робити цю помилку", - сказав Клуге.

Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кеті Смолвуд пояснила, що варіант Delta, вперше виявлений в Індії, викликає особливе занепокоєння. "Він ще не поширений в європейському регіоні, але в деяких країнах вже витіснив домінуючий варіант Альфа", - сказала вона.

"Ми бачили дуже вагомі докази значно вищої передачі, ми бачили підґрунтя для підвищеного ризику госпіталізації, і ми бачили деякі докази нестачі імунітету, особливо після лише однієї дози вакцини. Наша оцінка полягає в тому, що це справді становить значний ризик щодо поширення", - додала Смолвуд.

Раніше у ВООЗ заявили, що з урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки.

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