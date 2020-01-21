ВОЗ предупредила о риске распространения нового вируса за пределы Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019-nCoV нового типа за пределами Китая. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшее время стоит ожидать распространение новой пневмонии в других странах.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются. Четыре случая зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - сказал Язаревич.

При этом китайские власти подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где изначально в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Напомним, 22 января ВОЗ созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который набирает распространение в Китае.