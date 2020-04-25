ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения коронавирусом

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Организация выступила против "паспортов иммунитета"

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, имеют антитела, которые защищают их от повторного заражения вирусом. Об этом говорится в заявлении организации.

ВОЗ сделала предупреждение в адрес правительств ряда стран, которые предлагают выдавать переболевшим COVID-19 людям "паспорта иммунитета" или "сертификаты безопасности", которые позволили бы им возвращаться к работе или путешествовать, на основе предположения о том, что выработавшиеся во время борьбы с вирусом антитела защитят их от повторного заражения.

"Люди, которые полагают, что у них есть иммунитет к повторному заражению, потому что они получили положительный результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Использование таких сертификатов может, следовательно, увеличить риски дальнейшей передачи", - говорится в заявлении ВОЗ.

В настоящее время в мире насчитывается около 3 млн случаев заболевания COVID, при этом более 197 тысяч человек умерли. Первую строчку по количеству инфицированных и умерших от коронавируса занимают США. Там COVID-19 подтвердили у 935 232 человек, из них 52 193 человека умерли и 110 432 - выздоровели.

Напомним, по данным Министерства охраны здоровья, с начала пандемии по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом, выздоровел 782 больной, умер от осложнений инфекции 201 украинец.