Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 25 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус продолжает распространяться по Украине

В Украине заболели коронавирусом за сутки 477 человек. На данный момент Минздрав называет ситуацию контролируемой. За все время пандемии в стране зафиксировано 7647 зараженных, выздоровел 601 больной, скончались от осложнений инфекции 193 украинца.

Количество инфицированных в Черновицкой области и Киеве в разы превышает показатели заболеваемости в других регионах страны. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 25 апреля

Черновицкая область – 1199 инфицированных. За сутки заболели коронавирусом 59 жителей региона. В Минздраве считают, что высокий рост количества инфицированных объясняется массовыми посещениями храмов. Впервые в Украине заразившиеся COVID-19 были зафиксированы в этой области 3 марта.

Киев – 1122 инфицированных. Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о 63 заразившихся за последние 24 часа. Среди новых инфицированных 9 священнослужителей: 5 случаев заболевания выявлено в Киево-Печерской Лавре, три в Покровском Голосеевском монастыре и еще один в женском монастыре Святого Пантелеймона. "Почти 10% из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 111 медиков заразились коронавирусом, 16 из них лечатся в стационарах", - уточнил Кличко. Впервые случаи инфицирования COVID-19 были подтверждены в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область – 684 инфицированных. По информации Минздрава, за сутки заразились 40 жителей региона. Первые случаи болезни были обнаружены в области 19 марта.

Тернопольская область – 532 инфицированных. За последние 24 часа количество инфицированных в области выросло на 33 пациентов. Первые случаи заражения на Тернопольщине зарегистрированы 19 марта.

Киевская область – 505 инфицированных. По данным Минздрава, 54 случая заражения подтвердились в области за сутки. В двух общежития под Киевом проходит дезинфекция из-за обнаружения зараженных. В селе Петропавловское Бориспольского района в общежитии проживала инфицированная медработница, а в Гостомеле заболевший военнослужащий Нацгвардии. Первые инфицированные в области зафиксированы 17 марта.

Ровенская область – 437 инфицированных. В Ровно умер 68-летний зараженный коронавирусом мужчина, имевший тяжелую сопутствующую патологию. По словам врача, больного привезли после операции в тяжелом состоянии. Медики сутки боролись за его жизнь. По данным Минздрава, количество новых инфицированных за сутки в регионе выросло на 41 человека. Первый зараженный COVID-19 был обнаружен в Сарненской районной больнице 27 марта.

Винницкая область – 370 инфицированных. За сутки в области заразились 17 жителей. О четверых заболевших работниках сообщило предприятие "Укроборонпрома". Первые инфицированные в регионе зарегистрированы 25 марта.

Житомирская область – 309 инфицированных. В Бердичеве выяснили причины вспышки заболевания в среде медицинских работников. "Причиной инфицирования стала беспечность и неосторожность. Практически инфицирование произошло у медицинского работника, который контактировал с приезжим из-за границы. Затем, работая вместе со своими коллегами, не зная, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников", - проинформировал глава облгосадминистрации Николай Суслик. За сутки в регионе обнаружены 5 новых зараженных. Первые больные COVID-19 зафиксированы в области 12 марта.

Львовская область – 298 инфицированных. 16 жителей региона заболели коронавирусом за сутки. На данный момент в больницах области находятся 105 зараженных, 5 из них в реанимации. Первый случай инфицирования выявлен во Львове 20 марта.

Кировоградская область – 283 инфицированных. За сутки в регионе обнаружены 25 новых зараженных, 19 - в Кропивницком. "Среди 25 новых инфицированных коронавирусом - 12 медработников: 7 медработников частной клиники, 1 медработник детской областной больницы, 1 медработник областного тубдиспансера, 1 медработник станции переливания крови, 2 медработника Центра экстренной скорой помощи", - проинформировал глава ОГА Андрей Балонь. За все время пандемии в регионе умерли от инфекции 24 жителя. Первые зараженные коронавирусом зарегистрированы в регионе 29 марта.

Закарпатская область – 260 инфицированных. 30 жителей области заболели за сутки. Первый случай инфекции был выявлен в регионе 26 марта.

Черкасская область – 234 инфицированных. За сутки заразились 14 жителей региона. Впервые инфицированные появились на Черкащине 22 марта.

Днепропетровская область – 224 инфицированных. По данным облсовета, в регионе заразились за сутки 29 человек: в Днепре - 12, Кривом Роге - 10, Днепровском районе - 3, Першотравенске - 3, и Петриковском районе - 1. Прокуратура области открыла уголовное дело по факту вспышки заболевания в трех реабилитационных центрах Днепра. Первые случаи болезни выявлены в регионе 19 марта.

Волынская область – 203 инфицированных. По данным Минздрава, заразились в регионе за сутки 15 человек. Первые больные коронавирусом на Волыни появились 25 марта.

Одесская область – 169 инфицированных. В Одессе в частном доме престарелых зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились сразу 5 человек. По данным СМИ, среди инфицированных 3 медицинских работника. За сутки Минздрав зафиксировал 8 новых больных коронавирусом в области. Впервые в области COVID-19 обнаружен 24 марта.

Запорожская область – 163 инфицированных. По информации Минздрава, 17 жителей региона заболели коронавирусом за последние 24 часа. Впервые инфицированные в Запорожье зафиксированы 25 марта.

Полтавская область – 161 инфицированный. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом за сутки не изменилась. Первые зараженные в Полтаве зарегистрированы 27 марта.

Харьковская область – 118 инфицированных. За сутки заразились 17 жителей региона. Первые данные об инфицированных зафиксированы в области 28 марта.

Николаевская область – 104 инфицированных. Количество зараженных в регионе выросло на 5 человек за последние сутки. Первые две инфицированные пожилые женщины были обнаружены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Сумская область – 90 инфицированных. По информации Минздрава, количество зараженных в области за сутки увеличилось на одного человека. Первые инфицированные в Сумах зафиксированы 25 марта.

Херсонская область – 77 инфицированных. За сутки Минздрав не выявил новых зараженных в регионе. Первые случаи коронавируса зарегистрированы в области 25 марта.

Хмельницкая область – 65 инфицированных. Минздрав проинформировал о трех зараженных за сутки в области. Первые больные коронавирусом в регионе зарегистрированы 27 марта.

Луганская область – 27 инфицированных. Новых зараженных в регионе за сутки не выявлено. Первый случай коронавируса подтвержден в области 25 марта.

Донецкая область – 24 инфицированных. Минздрав передал информацию о 3 заразившихся за сутки в регионе. Первые больные коронавирусом в области выявлены 18 марта.

Черниговская область – 19 инфицированных. Количество зараженных в регионе выросло на 2 случая инфицирования за последние сутки. Впервые коронавирус обнаружен в области 26 марта.