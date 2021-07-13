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ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин от COVID-19

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Швейцария, Вторник 13 июля 2021 07:28
ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин от COVID-19 Фото: ВОЗ не имеет достаточно данных для рекомендаций по смешиванию вакцин (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

В ВОЗ советуют не смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей. Поскольку о влиянии этого на здоровье пока мало данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения "Дельта"-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала на брифинге не смешивать и не сочетать вакцины COVID-19 от разных производителей.

"Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", - сказала она

Она добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях "компаний, которые говорят, что необходима третья доза".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что смешивать вакцины в Украине не запрещено, при этом он рассказал в каких случаях будут разрешать комбинирование препаратов от коронавируса.

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